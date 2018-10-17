В Венесуэле задержали еще двоих подозреваемых в покушении на Мадуро

МЕХИКО, 17 окт – РИА Новости. Еще два человека задержаны за участие в подготовке покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в августе, сообщил в среду министр связи и информации Хорхе Родригес.

По его словам, задержаны некие Освальдо Кастильо Лунар, Уильдер Васкес и Рафаэль Эрнесто Диас Куэльо. Первые двое задержанных, по версии властей, имеют отношений к покушению, а третий, являющийся подполковником ВВС Венесуэлы в отставке, якобы передавал секретную стратегическую информацию Колумбии. "Это предатель", — уточнил Родригес в эфире государственного телевидения.

Основываясь на показаниях Кастильо Лунара, Родригес вновь обвинил венесуэльского оппозиционера Хулио Борхеса в причастности к покушению. Сейчас Борхес скрывается в Колумбии и получил там статус политического беженца.

Покушение на президента Мадуро произошло 4 августа, когда во время парада в Каракасе к трибуне, где тот находился, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. Сам Мадуро не пострадал и обвинил в организации покушения оппозицию, в том числе Борхеса, экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса и США.