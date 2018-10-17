Премьер Бельгии отрицает дипломатический конфликт с Испанией

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (630)

БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Между Бельгией и Испанией нет дипломатического конфликта, заявил в среду премьер федерального правительства Бельгии Шарль Мишель.

Ранее Мадрид лишил дипломатического статуса представителя правительства Фландрии, голландскоязычной провинции Бельгии, в Испании Андре Хеббелинка. Причиной решения стали высказывания спикера парламента Фландрии Яна Пьеманса по поводу "качества испанской демократии" в связи с каталонским кризисом.

"В Бельгии существует определенная самостоятельность состоящих в федерации субъектов, регионов, и это ответственность Фландрии регулировать ее отношения с Испанией, и для Испании – определить, как организовывать дипломатические отношения с федеральными субъектами", — сказал он журналистам в Брюсселе перед началом саммита ЕС.

При этом премьер отказался комментировать "реакцию одних и реакцию других".

"Между федеральным правительством Бельгии и Испании дипломатического конфликта нет", — заключил он.

Во вторник бельгийский посол в Мадриде Марк Калькун в третий раз за последний месяц был вызван в испанский МИД. На этот раз дело не ограничилось разговорами. Министр иностранных дел Жозеп Боррель объявил, что лишает дипломатического статуса представителя правительства Фландрии в Испании.

Мадрид считает заявления и действия главы парламента Фландрии "неприемлемыми и неподобающими для дружественной и союзнической страны, какой является Бельгия, противоречащими духу братства между народами, которые разделяют общий проект в рамках Европейского союза", говорится в заявлении МИД.