Грибаускайте заявила, что не ждет прорыва в переговорах по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что не ожидает на саммите в среду вечером прорывных переговоров по Brexit, сейчас для ЕС главное понять, в чем точно заключается позиция Лондона.

"Сегодня не будет прорыва. Техническое соглашение на прошлой неделе не было одобрено в Лондоне, поэтому сегодня за столом ожидаются только заявления по теме, но не переговоры. Британия должна прояснить, чего именно она хочет, свою позицию, потому что она меняется, и в этом проблема, трудно вести переговоры, если у второй страны нет сильного мандата", — сказала она журналистам перед началом переговоров в Брюсселе.

Она также заявила, что "пока не испытывает никакого волнения" из-за отсутствия сделки, потому что "еще есть время", во всяком случае, у ЕС.