"Прическа важнее". В Сети раскритиковали Трампа, бросившего жену под дождем

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Пользователи твиттера раскритиковали президента США Дональда Трампа, не прикрывшего жену Меланью зонтом от дождя.

Donald Trump leaves Melania in the rain without an umbrella on their way to Florida pic.twitter.com/4NP4f3LUVU

Ранее в Сети появилось видео, на котором Трамп разговаривает с журналистами, стоя под зонтом, в то время как Меланья ожидает его с непокрытой головой. Далее супруги направились к вертолету, однако Трамп по-прежнему держал зонт только над собой.

"Боится прическу испортить", — предположил @dkap1955.

"Это все русские виноваты", — нашел объяснение поступку американского президента @PaDenys.

"У каждой из нас однажды был такой парень", — пошутила @wyckhurst.

"Прям как мой бывший", — присоединилась @SharedGround.

Let's face it he doesn't want that hair any scarier than what it is 😯 pic.twitter.com/h74PNz4TtN