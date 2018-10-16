Захарова прокомментировала слова Могерини об усилении ответа на кибератаки

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. За словами главы дипломатии ЕС Федерики Могерини об усилении ответа на угрозы в сфере кибербезопасности нет желания настоящего взаимодействия с целью предотвращения киберпреступлений, это часть некоего политического заказа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Могерини заявила, что Евросоюз ведет дискуссии об усилении ответа на угрозы в сфере кибербезопасности.

"Это еще одна фантастическая вещь. Буквально на днях Россия представила свой проект совместного, настоящего, опирающегося на международно-правовую основу проекта, некоего плана действий, выработки стратегии общих правил поведения в киберсреде, нацеленной, конечно, в первую очередь, на предотвращение каких-либо попыток не то что взломов, а вообще предотвращение кибератак, кибернападений, киберпреступлений", — напомнила Захарова в интервью программе "Место встречи" на НТВ.

Россия, внеся данное предложение, оповестила об этом максимальное количество стран, отметила представитель МИД РФ.

"Тут же мы получили ответную реакцию в виде совершенно странного поведения Нидерландов и целого ряда других государств, которые, опять же, используя методологию круговой поруки, начали говорить о том, что Россия нападет на всех в киберпространстве, тем самым обесценивания эту нашу инициативу, с которой мы вышли ко всему миру. Думаю, что это заявление Могерини, к сожалению, недалеко ушло от всего того, что мы слышали. Я не думаю, что за ним стоит желание настоящего взаимодействия и сотрудничества с целью предотвращения киберугроз и кибератак, я думаю, что это часть некоего политического заказа. Если хотят заниматься предотвращением преступлений, для этого есть все инструменты, никаких новых не нужно изобретать", — резюмировала она.