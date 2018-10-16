Россия предложила Грузии совместно решать вопрос о лаборатории Лугара

КИШИНЕВ, 16 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что отсутствие дипломатических отношений между РФ и Грузией не должно мешать совместному решению вопроса о лаборатории Лугара, где, по данным Минобороны РФ, под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химпрепарат.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что американские ученые, работающие в Грузии в медицинском центре Лугара (населенный пункт Алексеевка), под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химпрепарат.

"За последние 25 лет постсоветское пространство стало площадкой для экспериментов людей, которые не принадлежали к этому миру, мы прекрасно понимаем, что это за лаборатории и кто за ними стоит, а стоят за ними Соединенные Штаты. Давайте объединим наши возможности и сделаем эту тему темой общественного контроля", — заявила она, отметив, что это ее экспертное мнение.

По словам Захаровой, в этом году к проблеме подключились российские власти, потому что это происходит вблизи российской границы. При этом она отметила, что речь идет не об обвинениях, а о вопросах с российской стороны.

"Мне кажется, что непосредственно МИД России постарался максимально уважительно сказать обо всех вопросах, которые мы видим. К сожалению, у нас нет дипломатических отношений, но мне кажется, что это вопрос совместной работы, это не только политическая тема", — добавила она.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиям. В МИД РФ заявляли, что Москва запросит официальные разъяснения США о деятельности лаборатории в Грузии, где могли проводить летальные эксперименты над людьми.