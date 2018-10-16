Умер знаменитый финский писатель Арто Паасилинна

ХЕЛЬСИНКИ, 16 окт — РИА Новости. Один из самых известных и переводимых на иностранные языки финских писателей Арто Паасилинна скончался в городе Эспоо в возрасте 76 лет, сообщило во вторник издательство Werner Sderstrm Ltd, с 1878 года выпускающее книги классиков национальной литературы.

"Скончался Арто Паасилинна — один из самых известных в мире финских писателей. Он написал 35 романов и множество других произведений. Самыми известными романами Паасилинна являются "Год зайца" (Jäniksen vuosi), "Очаровательное самоубийство в кругу друзей" (Hurmaava joukkoitsemurha), "Воющий мельник" (Ulvova mylläri), а также "Лес повешенных лисиц" (Hirtettyjen kettujen metsä)", — говорится в сообщении.

Произведения писателя переведены на более чем 40 языков, всего продано более 8 миллионов его книг.

В Финляндии по романам "Очаровательное самоубийство в кругу друзей" и "Воющий мельник" сняты кинофильмы.