НКО предложили провести конференцию городов-побратимов России и США

САН-ФРАНЦИСКО, 16 окт — РИА Новости. Почетный председатель американской НКО "Города-Побратимы" Билл Борум предлагает провести в России конференцию российских и американских городов, чтобы активизировать диалог между двумя странами.
По его словам, местом проведения конференции он хотел бы видеть Волгоград, где он будет во время своей поездки в Россию через две недели.
По словам Борума, у него есть концепция двух больших рек: Волги и Миссисипи, на которых стоит много городов и вокруг которых большое количество экономических интересов.
"Попробуем это. Посмотрим, что получится. Ну и конечно, у Волгограда есть история: он был первым городом, установившим отношения побратимства с английским Ковентри, потому что оба города подверглись нападению немцев во время Второй мировой войны", — пояснил он.
"Сейчас есть 60 американских городов, у которых есть связи с российскими городами. Их надо оживить. Это то, над чем я работаю. Думаю, это в то же время может помочь до того, как будут разрешены вопросы на межгосударственном уровне… Думаю, мы можем продемонстрировать остроту ситуации", — считает Борум.
В частности, по его словам, оживить отношения можно за счет обменов, включая студенческие обмены.
"Я обсуждал это с университетами в России и в США. На все это потребуется некоторое время, но, думаю, продвижение обменов — это тема обсуждения с нашими городами-членами в США", — рассказал общественный деятель.
"Думаю, что в США придется поработать больше из-за неблагоприятной политики, которая частично уходит корнями во времена "Холодной войны", — добавил Борум.
Он отметил, что Россия является стратегическим направлением работы организации, которая объединяет 500 городов с побратимскими связями в 136 странах.
"Мы продолжим наши усилия независимо от того, какой будет результат (промежуточных выборов в конгресс в ноябре — ред.) Мы стараемся сделать все возможное на уровне межличностного общения, на уровне город-город для улучшения отношений с Россией", — заявил Борум.