НКО предложили провести конференцию городов-побратимов России и США

САН-ФРАНЦИСКО, 16 окт — РИА Новости. Почетный председатель американской НКО "Города-Побратимы" Билл Борум предлагает провести в России конференцию российских и американских городов, чтобы активизировать диалог между двумя странами.

"Надеюсь, мы можем стать отправной точкой (для активизации обменов между городами РФ и США — ред.) как конференция американских и российских городов в России. Думаю, это лучший способ заинтересовать людей в поездке в Россию. И им понравится дружелюбие, которое они встретят", — сказал он РИА Новости по итогам форума "Диалог Форта Росс" в Сан-Франциско.

По его словам, местом проведения конференции он хотел бы видеть Волгоград, где он будет во время своей поездки в Россию через две недели.

"Я буду обсуждать это с моим другом мэром (Андреем) Косолаповым, чтобы посмотреть, какие практические шаги надо сделать. Но я бы выбрал этот город… Но у нас есть партнеры, мы должны прислушиваться и к ним", — сказал собеседник агентства.

По словам Борума, у него есть концепция двух больших рек: Волги и Миссисипи, на которых стоит много городов и вокруг которых большое количество экономических интересов.

"Попробуем это. Посмотрим, что получится. Ну и конечно, у Волгограда есть история: он был первым городом, установившим отношения побратимства с английским Ковентри, потому что оба города подверглись нападению немцев во время Второй мировой войны", — пояснил он.

Он отметил важность наднациональных контактов, в частности, по линии городов. В ходе его поездки в Россию он посетит Москву, где встретится с Союзом российских городов, Общероссийским конгрессом муниципальных образований.

"Сейчас есть 60 американских городов, у которых есть связи с российскими городами. Их надо оживить. Это то, над чем я работаю. Думаю, это в то же время может помочь до того, как будут разрешены вопросы на межгосударственном уровне… Думаю, мы можем продемонстрировать остроту ситуации", — считает Борум.

В частности, по его словам, оживить отношения можно за счет обменов, включая студенческие обмены.

"Я обсуждал это с университетами в России и в США. На все это потребуется некоторое время, но, думаю, продвижение обменов — это тема обсуждения с нашими городами-членами в США", — рассказал общественный деятель.

Он признал, что российская сторона относится к идее обменов положительно и с интересом.

"Думаю, что в США придется поработать больше из-за неблагоприятной политики, которая частично уходит корнями во времена "Холодной войны", — добавил Борум.

Он отметил, что Россия является стратегическим направлением работы организации, которая объединяет 500 городов с побратимскими связями в 136 странах.

"Мы продолжим наши усилия независимо от того, какой будет результат (промежуточных выборов в конгресс в ноябре — ред.) Мы стараемся сделать все возможное на уровне межличностного общения, на уровне город-город для улучшения отношений с Россией", — заявил Борум.