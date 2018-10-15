Глава Кубы запустил в Twitter кампанию против блокады острова

МЕХИКО, 15 окт – РИА Новости. Председатель Госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель запустил в понедельник в своем микроблоге в Twitter кампанию против экономической блокады острова.написал Диас-Канель и снабдил свою запись хэш-тэгами #SomosCuba ("Мы – Куба") и #NoMasBloqueo ("Нет продолжению блокады").
В свою очередь кубинский МИД выступил с заявлением, осуждающим намерение США использовать площадку экономического и социального совета ООН для продвижения антикубинского мероприятия Jailed for what ("За что брошенные в тюрьму") во вторник. 16 октября.
Торговое эмбарго в отношении Кубы было введено США в 1962 году.
США и Куба объявили в конце 2014 года о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено.
Ранее президент Боливии Эво Моралес потребовал от США возместить экономический ущерб Кубе, нанесенный многолетней блокадой. Покончить с финансовой и торговой блокадой Кубы также призывал действующий президент Мексики Энрике Пенья Ньето. В сентябре посол Кубы в РФ Херардо Пеньяльвер Порталь говорил, что санкции США за последний год нанесли Кубе ущерб более чем на 4 миллиарда долларов.