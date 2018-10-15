Президент Армении встретился с главой непризнанной НКР

ЕРЕВАН, 15 окт – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян, находящийся с визитом в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, встретился в понедельник с главой НКР Бако Саакяном, сообщили в президентской пресс-службе.

"Саркисян и Саакян обсудили сегодня в Степанакерте (столица Карабаха – ред.) широкий круг вопросов взаимодействия двух армянских республик", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Отмечается, что после встречи президенты Армении и непризнанной НКР с супругами прогулялись по Степанакерту, посетили город Шуши, где побывали в церкви Казанчецоц и музее изобразительного искусства.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.