В Кельне полностью оцепили здание вокзала и площадь перед ним

Полицейские у здания центрального вокзала в Кельне

Полицейские у здания центрального вокзала в Кельне

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Главный вокзал Кёльна и площадь перед ним полностью оцеплены в связи с полицейской операцией из-за захвата заложника, сообщила железнодорожная компанию Deutsche Bahn.

"Движение поездов приостановлено на главном вокзале Кёльна из-за полицейской операции, вокзал оцеплен… Пока нет информации о продолжительности полицейской операции", — сообщила DB в Twitter.

Ранее полиция города сообщила о захвате заложника в аптеке в районе центрального вокзала. Силы полиции находятся на месте и выясняют обстоятельства. Некоторые немецкие СМИ сообщали о стрельбе на месте.

Aktuelle Info zur #Geiselnahme in #Köln: Posten Sie keine Fotos/Videos vom Polizeieinsatz! Streamen Sie nicht live, damit unterstützen Sie den Täter! — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) 15 октября 2018 г.

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"Сейчас мы не подтверждаем информацию о стрельбе и погибших", — сообщила полиция в Twitter. Правоохранители просят не распространять слухи и спекуляции по инциденту и дождаться официальной информации.