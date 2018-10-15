У полиции в Кельне нет информации о числе заложников в районе вокзала

БЕРЛИН, 15 окт — РИА Новости. Полиция в немецком городе Кельн не имеет информации о числе заложников, удерживаемых в районе центрального вокзала, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства в понедельник.

Ранее телеканал n-tv сообщил о спецоперации в районе центрального вокзала в Кельне, где неизвестные взяли заложников. Издание Focus со ссылкой на очевидцев ранее сообщило о стрельбе, в результате которой, вероятно, пострадал один человек.

​"Мы подтверждаем информацию о захвате заложников в аптеке. О скольких именно заложниках идет речь, я не могу сказать. Мы не подтверждаем информацию о выстрелах. Могу сообщить, что есть признаки задымления", — сказал полицейский.