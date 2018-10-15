Министр обороны Финляндии посетит учения с участием финских военных в США

Министры обороны Финляндии Юсси Ниинистё в ходе встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом в Вашингтоне. Архивное фото

Министры обороны Финляндии Юсси Ниинистё в ходе встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом в Вашингтоне. Архивное фото

ХЕЛЬСИНКИ, 15 окт — РИА Новости. Министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё с понедельника по четверг совершит рабочий визит в Северную Америку, где в Канаде проведёт переговоры со своим коллегой Харджитом Сингх Саджаном, затем на Аляске будет наблюдать за крупнейшими военными учениями Red Flag с участием финских военных, сообщает министерство.

"Министр обороны Юсси Ниинистё совершит рабочий визит в Северную Америку с 15 по 18 октября. В Оттаве министр Ниинистё встретится с министром обороны Канады Харджитом Сингх Саджаном. Министры обсудят двусторонние отношения, ситуацию с безопасностью в северных регионах и экономическое сотрудничество. Затем Ниинистё отправится на Аляску, где ознакомится с учениями Red Flag, проводимыми ВВС Соединенных Штатов", — говорится в сообщении.

Финское минобороны 8 октября сообщало об участии шести истребителей Военно-воздушных сил Финляндии F/A-18 Hornet и 110 летчиков в учениях ВВС США Red Flag — Alaska, что происходит впервые в истории ВВС Финляндии.

Учения Red Flag, проводимые на Аляске и в Неваде, считаются одним из самых сложных в мире боевых учений. Учения предусматривают совместные воздушные операции, включая дозаправку в воздухе.

В среднем в каждом упражнении Red Flag — Alaska принимают участие 100 самолетов и 1,5 тысячи человек. В этом году учения проходят с 4 по 19 октября. Учения проводятся с 1975 года.