В Калифорнии участники "Диалога Форта Росс" обсудят отношения России и США

САН-ФРАНЦИСКО, 15 окт — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов и губернатор штата Калифорния Джерри Браун примут участие в форуме "Диалог Форта Росс", который начинает свою работу в понедельник.

"Мы поговорим не просто о том, что надо жить в дружбе, не нужны никакие войны, нам не нужны тяжелые времена, плохие отношения, конфронтация и так далее. Мы будем говорить о том, что конкретно надо сделать для того, чтобы двигаться вперед, вывести наши двусторонние отношения на более высокий уровень, дипломатически высокий уровень", — сказал в преддверии форума журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.

Он отметил, что в ходе этого диалога не только идут дискуссии, но и выстраиваются связи между регионами.

"Есть уже конкретные результаты этого. И это очень важно, потому что, если не получается порой на федеральном уровне, то на региональном уровне у нас есть некие первые шаги", — добавил дипломат.

Как сообщили организаторы, на форуме будет сделан акцент на субнациональной дипломатии, то есть роли городов и регионов в международных отношениях и дипломатии. Ключевые аспекты потенциального сотрудничества включают обмены в сферах культуры и науки, вопросы охраны окружающей среды и городское планирование.

Глава штата Калифорния Джерри Браун сообщил, что в ходе форума будут обсуждаться конкретные экономические проекты.

"И я надеюсь, что это будет расширяться. Не только в этом году, но и в последующие годы как основа для фокусирования российско-американских отношений на Тихоокеанском регионе, на Западе (западном побережье США — ред.), где есть множество возможностей. Калифорния — пятая по величине экономика в мире. Кремниевая долина и Тихоокеанский регион — это очень важные места. Надеюсь, они смогут стать местами, где русские и американцы смогут сблизиться в сотрудничестве", — сказал он журналистам.

В работе форума также примут участие директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Олег Степанов, экс-министр обороны США Вильям Перри, бывший военный атташе США в РФ генерал Питер Звак и российские и американские эксперты в сфере международных отношений.

"Диалог Форта Росс" — российско-американский форум, ежегодно (с 2012 года) собирающий деятелей культуры, политиков, предпринимателей и экспертов. Первая встреча на российской стороне состоялась в мае 2017 года в городах Псков и Изборск. В мае 2018 года дискуссии проходили в Великом Новгороде.

Конференция названа в честь Форта Росс, русского поселения XIX века в Калифорнии. Сейчас крепость Форт Росс является историческим музеем в национальном парке США. Музей Форта Росс в Калифорнии стал символом культурного и делового сотрудничества двух стран. Перед форумом на православном кладбище при форте был открыт Поклонный крест, установленный при содействии властей штата Калифорния.