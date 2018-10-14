На севере Индии число зараженных вирусом Зика выросло до 51, сообщили СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт — РИА Новости. Число случаев заражения человека вирусом Зика в штате Раджастан на севере Индии достигло 51, передает в воскресенье агентство PTI.

Ранее местные СМИ сообщали о 29 инфицированных.

Первый случай заражения в этом регионе был выявлен 24 сентября. По состоянию на сегодняшний день среди больных — 11 беременных женщин. Большинство заразившихся проживают компактно — в пределах одного района города Джайпура, и медики не исключают риск дальнейшего распространения инфекции.

По данным агентства, еще 30 человек, предположительно, заразившихся вирусом Зика, проходят медобследование в больницах Джайпура.

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, поскольку предполагается, что он вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга. Характерными симптомами болезни, вызванной этим вирусом, являются сыпь, утомление, головная и суставная боль, лихорадка, отек суставов; окончательный диагноз ставится на основании лабораторных тестов. Специфичных лекарств против лихорадки Зика не существует.

Согласно последним данным, случаи заражения вирусом Зика зарегистрированы в 86 странах. России среди них нет.

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