<<В Польше полиция разогнала противников "Марша равенства">>

ВАРШАВА, 13 окт – РИА Новости. Польская полиция применила слезоточивый газ и водяную пушку для разгона контрманифестации в Люблине, сообщает радиостанция RMF FM.
"Попытка заблокировать марш произошла на пересечении улиц Любартовской и Свентодуской. Полиция призывала блокирующих разойтись, потому что собрание в этом месте является незаконным. Противники марша не послушали, выкрикивали в сторону участников марша: "Мальчик, девочка, нормальная семья", "Семья — фундамент цивилизации", "Гомосексуалистов в два раза чаще осуждают за сексуальные преступления, гомосексуалисты в четыре раза чаще совершали убийства", — говорится в сообщении.
В результате столкновений полиция задержала несколько десятков человек. Они предстанут перед судом.