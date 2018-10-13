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В мире

В Эстонии подсчитают ущерб от "оккупации", несмотря на позицию МИД

(обновлено: 19:50 13.10.2018)
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CC BY-SA 3.0 / Ivar Leidus / Stenbock house, built in 1792Дом правительства Эстонии. Архивное фотоДом правительства Эстонии. Архивное фото
CC BY-SA 3.0 / Ivar Leidus / Stenbock house, built in 1792

ТАЛЛИН, 13 окт — РИА Новости. Минюст Эстонии объяснил, почему комиссия по оценке ущерба от "советской оккупации" продолжит свою работу, несмотря на позицию главы МИД страны Свена Миксера.

Глава комиссии, историк Тоомас Хийо считает, что Таллин не может отказаться от изучения нанесенного ущерба и предъявления требований о компенсации.

"Международное право позволяет нам предъявлять требования о компенсации за потери, связанные с оккупацией, и в прошлом это сделали несколько государств. Советский Союз оккупировал Эстонию в 1940 году, и оккупационная власть несет ответственность за время оккупации. Отказ от возмещения ущерба может считаться признанием добровольного присоединения к Советскому Союзу", — цитирует Хийо пресс-служба эстонского Минюста.

Участники акции протеста, протестующие против празднования Дня Победы, у здания Латвийской Национальной библиотеки в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Взаимный подсчет. Кто кому должен за "советскую оккупацию"
Глава комиссии добавил, что в случае отказа от требований компенсации ущерба "будут забыты десятки тысяч граждан, ставших жертвами советской власти, и будет признана бессмысленность и ненужность деятельности тех, кто боролся против оккупационной власти".

Министр иностранных дел Эстонии ранее заявил, что не считает разумным требовать от России компенсации за ущерб от так называемой "советской оккупации". Он добавил, что подобные инициативы не находят понимания у партнеров Таллина.

Положена ли компенсация

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ранее выразил мнение, что разговоры о компенсациях "обличают очередную вспышку болезни" прибалтийских политиков.

"Они периодически поднимают вопрос о какой-то компенсации и так далее. Я бы сказал, скорее наоборот, это мы должны с них требовать компенсации, поскольку за время их существования в Советском Союзе, в Российской империи все то, что в Эстонии и Латвии понастроено, — все понастроено на наши деньги", — напомнил депутат.

Флаг во время исторической реконструкции в день независимости Эстонии
© Depositphotos / LegasC
У каждого будет не менее трех российских рабов. Большая прибалтийская мечта
Парламентарий также призвал прибалтийских политиков озаботиться вопросом, почему их "собственное население бежит из страны". За 25 лет независимости (к 2016 году. — Прим. ред.) население Эстонии сократилось на 17 процентов.

Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. В ведомстве подчеркнули, что термин "оккупация" не может быть использован, поскольку между Советским Союзом и прибалтийскими государствами не было боестолкновений. Ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия властей республик. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза — за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны — действовали национальные органы власти.

Щедрая душа
© Виталий Подвицкий
Щедрая душа

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В мире
Комментарии
16 пользователей оставили 17 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Арчи Бальди
Все пытаются враги укусить Россию, везде трясут страны чтобы докопаться до России, и уже до Эстонии дошло, богом забытой маленькой стране. Везде хотят пошатнуть Россию, и уже вспоминают 1940, 1941, 1945 года. А если Россия вспомнит, что она сделала для чужих стран, сколько сил и жертв отдала ради спасения чужих стран от оккупаций Гитлера. Думаю сразу языку они свои засунут куда следует.
19:03
13.10.2018
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Сергей Колеров
Претензии к Советскому союзу, которого нет уже 27 лет. Каким образом они собрались свои иски организовывать и кому предъявлять? Запрос в МИД РФ будут делать для эксгумации Джугашвили и доставки останков в суд для предъявления исков? Ну не тупые разве?
18:58
13.10.2018
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