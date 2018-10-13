ТАЛЛИН, 13 окт — РИА Новости. Минюст Эстонии объяснил, почему комиссия по оценке ущерба от "советской оккупации" продолжит свою работу, несмотря на позицию главы МИД страны Свена Миксера.

Глава комиссии, историк Тоомас Хийо считает, что Таллин не может отказаться от изучения нанесенного ущерба и предъявления требований о компенсации.

"Международное право позволяет нам предъявлять требования о компенсации за потери, связанные с оккупацией, и в прошлом это сделали несколько государств. Советский Союз оккупировал Эстонию в 1940 году, и оккупационная власть несет ответственность за время оккупации. Отказ от возмещения ущерба может считаться признанием добровольного присоединения к Советскому Союзу", — цитирует Хийо пресс-служба эстонского Минюста.

Глава комиссии добавил, что в случае отказа от требований компенсации ущерба "будут забыты десятки тысяч граждан, ставших жертвами советской власти, и будет признана бессмысленность и ненужность деятельности тех, кто боролся против оккупационной власти".

Министр иностранных дел Эстонии ранее заявил, что не считает разумным требовать от России компенсации за ущерб от так называемой "советской оккупации". Он добавил, что подобные инициативы не находят понимания у партнеров Таллина.

Положена ли компенсация

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ранее выразил мнение, что разговоры о компенсациях "обличают очередную вспышку болезни" прибалтийских политиков.

"Они периодически поднимают вопрос о какой-то компенсации и так далее. Я бы сказал, скорее наоборот, это мы должны с них требовать компенсации, поскольку за время их существования в Советском Союзе, в Российской империи все то, что в Эстонии и Латвии понастроено, — все понастроено на наши деньги", — напомнил депутат.

Парламентарий также призвал прибалтийских политиков озаботиться вопросом, почему их "собственное население бежит из страны". За 25 лет независимости (к 2016 году. — Прим. ред.) население Эстонии сократилось на 17 процентов.

Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. В ведомстве подчеркнули, что термин "оккупация" не может быть использован, поскольку между Советским Союзом и прибалтийскими государствами не было боестолкновений. Ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия властей республик. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза — за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны — действовали национальные органы власти.