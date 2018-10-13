В Индонезии не менее 22 человек погибли из-за наводнений и оползней

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Наводнения и оползни на западе Индонезии унесли жизни 22 человек, среди которых были 11 школьников, еще 15 числятся без вести пропавшими, десятки получили ранения, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Официальный представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) Сутопо Пурво Нугрохо в сообщении агентству в субботу заявил, что внезапные наводнения и оползни, ставшие причиной гибели людей, обрушились на провинции Западная Суматра и Северная Суматра на одноименном острове Суматра. Сильные ливни продолжались с четверга, при этом стихия разрушила 48 домов.

Среди погибших были школьники. "11 учеников исламской школы погибли при разрушении зданий в деревне Муара Салади в округе Мандайлингнатал (провинции Северная Суматра — ред.) во время внезапного наводнения в пятницу", — сообщил Нугрохо.

По его словам, десятки людей были "погребены под грязью" после внезапных наводнений, поиски продолжаются, поэтому число погибших может возрасти. Доступ к пострадавшим районам затруднен из-за плохого состояния дорог.