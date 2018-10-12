МИД Китая заявил, что поддерживает контакт с США на всех уровнях

ПЕКИН, 12 окт — РИА Новости. Китай и США поддерживают контакты по диалогу на всех уровнях, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР, комментируя возможную встречу лидеров двух стран.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин намерены встретиться на саммите G20 в Аргентине, который пройдет в ноябре.

"Китай и США поддерживают контакт по диалогу и обменам на всех уровнях", — заявил на брифинге Лу Кан. От дальнейших комментариев представитель внешнеполитического ведомства Китая воздержался.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря.

По данным Wall Street Journal, администрация Трампа проинформировала Пекин о своем решении провести встречу. Китай, в свою очередь, рассчитывает, что эта встреча даст возможность для ослабления напряженности в торговых отношениях.

Отношения Пекина и Вашингтона переживают сложный период на фоне взаимных мер по повышению пошлин. При этом президент Трамп многократно положительно отзывался о лидере КНР.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры. В США недовольны торговым дисбалансом между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая. Пекин в свою очередь считает дисбаланс следствием внутренней экономической политики США.