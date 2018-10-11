Помпео обсудил с главой МИД Индонезии гумпомощь после землетрясения

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил в среду с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди недавнее землетрясение в стране, унёсшее сотни жизней, сообщает госдеп в четверг.

"Госсекретарь Майкл Помпео поговорил с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди 10 октября, чтобы выразить свои соболезнования и обсудить дальнейшую поддержку пострадавшим в результате землетрясения и цунами, произошедшего 28 сентября в Центральном Сулавеси", — отмечается в сообщении госдепа.

"Помпео и министр иностранных дел Марсуди обсудили усилия по реагированию на стихийное бедствие и помощь США по устранению последствий стихийного бедствия", — отмечается там же.

"Соединенные Штаты предоставили в общей сложности 3,7 миллиона долларов в виде гумпомощи и три транспортных самолета C-130 Hercules для доставки гуманитарных грузов для нуждающихся в пострадавшем районе людей", — резюмирует ведомство.

Российская Федерация также оказывает поддержку пострадавшим. Ранее сообщалось, что 8 октября по решению правительства Российской Федерации специальным авиабортом МЧС России было доставлено около 25 тонн гуманитарной помощи гражданам Индонезии, пострадавшим от разрушительного землетрясения и цунами в конце сентября. В составе груза – передвижные электростанции, установки для очистки воды, палатки, одеяла.

Утром 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии составило 1558, более 2,5 тысячи человек пострадали, 113 пропали без вести.