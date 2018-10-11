Порошенко подписал закон о замене приветствия в ВСУ на "Слава Украине"

КИЕВ, 11 окт – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал закон, устанавливающий лозунг националистов "Слава Украине!" в качестве официального воинского приветствия.

Законопроект вступит в силу после опубликования в официальной прессе.

На встрече с командирами, которую транслировали украинские телеканалы, Порошенко заявил, что военные уставы в стране будут обновляться в соответствии с идеей уважения к военнослужащим.

Верховная рада приняла закон о смене приветствия 4 октября. За него проголосовал 271 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ вносит изменения в уставы различных служб и строевой устав вооруженных сил Украины и устанавливает новое приветствие "Слава Украине" — "Героям слава".

Предполагается, что новое приветствие будут использовать и сотрудники Национальной полиции.

Также закрепляется обращение к военным "пан" вместо "товарищ".

История приветствия

"Слава Украине — Героям слава" — лозунг запрещенной в России "Украинской повстанческой армии"*. Героизация УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков.

УПА* сформировалась в октябре 1942 года как боевое крыло "Организации украинских националистов" (ОУН). Она действовала преимущественно на Западной Украине и сотрудничала с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжила действовать против советской власти. Жертвами ее боевиков становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.

В частности, общественность призывают не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА* во время и после войны — например, о "волынской резне" — массовом уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши. По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч человек.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.