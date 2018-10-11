БЕРЛИН, 11 окт — РИА Новости. Глава МВД Германии Хорст Зеехофер утверждает, что факты и аналитические материалы указывают на высокую вероятность причастности российской военной разведки к кибератакам в Европе, однако не стал называть источники этой информации.

"Мы считаем, что факты и аналитические материалы с большой вероятностью указывают на то, что источником является военная (разведка) ГРУ. Надеюсь на ваше понимание в связи с тем, что мы не будем делать публичными источники, которые привели нас к этим фактам и результатам", — сказал Зеехофер.

Ранее о том, что Германия с полным доверием относится к заявлению Нидерландов и Британии по попыткам кибератак на ОЗХО, заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Британский МИД ранее опубликовал заявление, в котором говорится, что британские власти "с высокой степенью уверенности" считают, что главное управление российского генштаба (ГРУ) "почти точно" организовало серию кибератак по всему миру, в том числе в Британии, и намерены вместе с союзниками ответить.

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля.

МИД РФ назвал обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что заявление МО Нидерландов сделано перед сессией ОЗХО 9 октября, в преддверии которой создается "нужный" политический фон для противоправных инициатив.

Позднее с обвинениями в адрес России выступили США и Канада, заявив, что семь "сотрудников ГРУ" причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. При этом четверо из подозреваемых американской стороной россиян — те же самые люди, которых выдворили Нидерланды. Ранее Вашингтон отказался от предложения Москвы о создании группы по кибербезопасности.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США "отравляют" атмосферу в российско-американских отношениях новыми обвинениями в адрес спецслужб РФ. Он отметил, что нагнетание напряженности между двумя ядерными державами является опасным.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию вокруг обвинений Нидерландов в адрес России во взломе ОЗХО примером "мегафонной дипломатии". Он также отметил, что ничего секретного в поездке в апреле в Гаагу российских специалистов, обвиняемых Голландией в шпионаже, не было: это был рутинный визит.

Россия предлагала США создать совместную рабочую группу по кибербезопасности, которая позволила бы Москве и Вашингтону взаимодействовать в сфере информационной защиты и не допустить вмешательства во внутренние дела государств. Соединенные Штаты эту инициативу отвергли.