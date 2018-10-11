Россию вряд ли исключат из Совета Европы, считает эксперт

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Заявление генсека СЕ Торбьерна Ягланда о возможном исключении РФ из Совета Европы носит политический характер, за ним вряд ли последуют реальные действия, решение о будущем формате взаимодействия должна вначале принять Москва, заявил РИА Новости эксперт РСМД Павел Каневский.

Ранее генеральный секретарь СЕ заявил, что Россия может быть исключена из участия в Совете Европы, если не возобновит платежи в бюджет организации в следующем году.

"Это связано с той волной на Западе, которая катится против России в целом. Не думаю, что за этими словами сразу последуют какие-то действия со стороны Совета Европы, так как Россия и СЕ еще окончательно не договорились о будущем формате взаимодействия. Решение, в первую очередь, должна принять Россия. Впрочем, если сторонам не удастся договориться до лета-2019, когда формально истекает срок внесения взноса, ситуация может развиваться и в негативном ключе. Если Россию исключат, то это будет огромной потерей прежде всего для Европы и подорвет основы Совета Европы, который без России будет неполноценной организацией. Это нанесет урон европейской безопасности. Для России это тоже не будет означать ничего хорошего. Поэтому, несмотря на противоречия, надо искать компромисс", — сказал Каневский.

Эксперт также усомнился в том, что причиной подобных заявлений СЕ является неуплата взносов со стороны России.

"С другой стороны, вряд ли все упирается во взносы. Думаю, что это политический вопрос. В Совете Европе тоже есть разные мнения по поводу членства России. Часть СЕ все-таки выступает за более конструктивный диалог, а часть является сторонниками более жесткой позиции в отношении РФ и транслирует общую позицию ряда кругов западных стран. Не думаю, что этот вопрос стали бы поднимать так остро просто из-за членских взносов, в конце концов, СЕ вправе отсрочить время оплаты", — отметил собеседник агентства.

С 2014 года представители России были лишены ряда полномочий (возможности голосовать, участвовать в мониторинговой деятельности Ассамблеи и участвовать в уставных органах ПАСЕ) на апрельской сессии из-за позиции по Крыму. В следующем году ПАСЕ не только не отменила санкции, но и добавила к ним новые. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях, прекратила участие в заседаниях, а с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы. В конце июня прошлого года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.