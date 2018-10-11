В Сенате Польши хотят ввести два места для поляков из-за границы

ВАРШАВА, 11 окт – РИА Новости. Два дополнительных места для поляков, проживающих за границей, хотят ввести в Сенате Польши (верхняя палата парламента), сообщил журналистам спикер Сената Станислав Карчевский.
"У нас уже есть проект изменения конституции", — сказал Карчевский. Он уточнил, что с такой законодательной инициативой выступит Сенат. "Так как изменение касается Сената, то в "Праве и справедливости" (правящая партия Польши – ред.) мы решили, что это будет сенатская инициатива", — пояснил спикер.
При этом он уверен, что парламентская работа над законопроектом начнется еще в текущем году.
Карчевский отметил, что пока планируется, что один из зарубежных представителей в сенате будет "из-за западной, а второй из-за восточной границы".
Он добавил, что число поляков, проживающих за границей, оценивается примерно в 20 миллионов человек.
В соответствии с конституцией Польши, Сенат может заблокировать любой законопроект, принятый в нижней палате парламента – Сейме. Но Сейм в свою очередь может преодолеть вето Сената абсолютным большинством голосов.