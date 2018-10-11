БИШКЕК, 11 окт – РИА Новости. Официальный статус и свободное владение русским языком является духовным богатством киргизского общества, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время съезда учителей и работников образования государств-участников СНГ.

Пятый съезд учителей СНГ, в котором принимают участие около 80 известных педагогов и деятелей образования из стран СНГ, начал свою работу в четверг в государственной резиденции руководства Киргизии "Ала-Арча" в пригороде Бишкека. Тема съезда — развитие образовательных систем государств СНГ в контексте целей устойчивого развития.

"У нас русский язык имеет статус официального. Киргизстан является одной из стран, где граждане свободно говорят на языке Пушкина и Достоевского. Мы это считаем духовным богатством нашего общества. Я убежден, что это достояние мы должны беречь и умножать", — сказал Жээнбеков. Президент подчеркнул, что принцип владения гражданами страны государственным — киргизским, официальным — русским и одним из мировых языков закреплен в конституции республики

"В многонациональном Киргизстане через образование происходит гармоничная интеграция ценностей разных культур и языков, этнических и религиозных сообществ. В республике созданы все условия для сохранения и развития языков, традиций всех национальностей, проживающих в нашей стране", — сказал он.

Жээнбеков отметил важность сохранения единого образовательного пространства в рамках СНГ. "Нам необходимо иметь общее образовательное пространство. Это поможет общему развитию наших стран. Это приобретает особую актуальность в условиях насаждения ценностей, не адекватных нашим обществам, через средства коммуникации, которые проникают во все сферы жизни", — заявил президент.