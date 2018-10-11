В Аргентине экс-министра осудили за крушение поезда с десятками погибших

МЕХИКО, 11 окт – РИА Новости. Бывший министр федерального планирования Аргентины Хулио Де Видо приговорен в среду к пяти годам и восьми месяцам тюрьмы за крушение поезда, приведшего к гибели десятков человек.

Трагедия произошла в феврале 2012 года, когда пассажирский поезд не сумел затормозить на подходе к перрону на одной из станций в центре Буэнос-Айреса и врезался в буферный тупиковый упор. В результате локомотив и первые три вагона буквально налетели один на другой. В составе, состоящем из девяти вагонов, находились около тысячи пассажиров. В аварии погиб 51 человек, более 600 пострадали.

Как сообщает агентство Telam, суд признал Де Видо ответственным за эту трагедию. Помимо тюремного срока, он получил также пожизненное лишение возможности занимать государственные должности.