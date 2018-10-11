В Бразилии кандидат Аддад готов к дебатам с раненым соперником

Кандидат в президенты Бразилии Фернанду Аддад в день выборов в Сан-Паулу

Кандидат в президенты Бразилии Фернанду Аддад в день выборов в Сан-Паулу

МЕХИКО, 11 окт – РИА Новости. Кандидат от Партии трудящихся в президенты Бразилии Фернанду Аддад заявил о готовности к дебатам со своим раненым соперником, кандидатом от Социал-либеральной партии страны Жаиром Болсонару даже в лечебном заведении.

В начале сентября Болсонару был ранен во время предвыборного мероприятия. Он уже перенес две операции. Врачи пришли к выводу, что кандидат пока по-прежнему не может участвовать в предвыборной кампании по состоянию здоровья. На следующей неделе предстоит повторный осмотр, по итогам которого будет решено, разрешат ли врачи Болсонару участвовать в кампании. Таким образом, он пропускает первый раунд дебатов с оппонентом Аддадом, который запланирован на эту пятницу.

"Ему нужны дебаты. Я готов даже прийти к нему в больницу, чтобы дебатировать", — приводит портал Folha de Sao Paulo заявление Аддада.

По итогам обработки 99,99% голосов после первого тура Болсонару получил 46% голосов, а Аддад — 29,3%. Второй тур состоится 28 октября.