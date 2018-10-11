Египетские власти освободили под залог младшего сына экс-президента

КАИР, 11 окт — РИА Новости. Генеральный прокурор Египта Набиль Садек распорядился освободить под залог младшего сына экс-президента страны Мухаммеда Мурси, Абдаллу, задержанного в среду, сообщает портал "аль-Ахрам".

Сумма залога составила пять тысяч египетских фунтов (около 280 долларов США).

В среду египетские силы безопасности задержали сына бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси, Абдаллу, в своем доме в западной части Каира. Мужчину обвинили в "распространении ложных новостей и сведений".

На минувшей неделе младший сын Мурси дал большое интервью американскому новостному агентству AP. В нем Абдалла Мурси рассказал об условиях содержания своего отца в египетской тюрьме.

В октябре минувшего года другого сына экс-президента Египта, Осаму, задержали в провинции эш-Шаркия в Египте. Затем его приговорили трем годам тюрьмы по обвинению в хранении оружия.

В июле 2013 года армия Египта на фоне волны народного недовольства, обусловленного правлением представителей движения "Братья-мусульмане"*, отстранила от власти президента Мурси и объявила переходный период. Сторонники Мурси проводили массовые акции протеста с требованием вернуть его на пост главы государства. В результате беспорядков и столкновений, последовавшими за протестами, погибли сотни египтян.

С момента отстранения Мурси от власти против него были открыты пять уголовных дел. В том числе по столкновениям у президентского дворца между его сторонниками и противниками в декабре 2012 года, по шпионажу в пользу Катара и ХАМАС, по побегу из тюрьмы во время массовых беспорядков 2011 года и по оскорблению судей.

В сентябре 2017 года апелляционный суд в Каире поддержал приговор в отношении экс-президента Египта Мухаммеда Мурси, осужденного на пожизненное лишение свободы за шпионаж в пользу Катара.

*Террористическая организация, запрещенная в России и Египте.

