Пушков рассказал об идее евродепутатов поехать на выборы в Донбасс

БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Идея поездки евродепутатов на выборы в Донецк и Луганск в ноябре была высказана в среду на посвященном ситуации в Донбассе "круглом столе" в Европарламенте, такой визит, если он состоится, будет позитивным, так как позволил бы европейским политикам лично ознакомиться с реальной ситуацией на местах, заявил в Брюсселе журналистам российский сенатор Алексей Пушков.

В Европарламенте в среду прошел круглый стол по проблемам выполнения минских соглашений. К участию были приглашены представители ЕС, Украины и РФ.

"На заседании выступала итальянский депутат, которая выразила идею о том, что евродепутаты могут поехать наблюдателями на выборы в Донецк и Луганск 11 ноября. Это, на мой взгляд, любопытное заявление, потому что это будет означать, что европейские политики, во-первых, лично посмотрят на ситуацию, во вторых, убедятся, что там нет "русских войск", в третьих, убедятся в том, что люди голосуют добровольно, никто их не заставляет, приходят на участки, что там имеется определенная активность", — сказал он в кулуарах заседания.

"Это территория, где проживает несколько миллионов человек, и когда на Западе говорят, что нужно сделать с Донбассом то-то или то, я всегда говорю – а вы людей спросили, что они хотят, они должны быть участниками этого процесса, вы "большие демократы", но решаете за них. Поэтому участие европарламентариев, если оно состоится, мне кажется, будет позитивным именно с этой точки зрения, что они увидят и услышат людей, которые там живут, голосуют и участвуют в политическом процессе", — отметил Пушков.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.