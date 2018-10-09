Во Франции попросили Google удалить фото тюрем после побега на вертолете

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Французский министр юстиции Николь Беллубэ попросила американскую компанию Google удалить из сервиса Google Maps изображения исправительных учреждений после того, как налетчик-рецидивист Редуан Фаид сбежал из тюрьмы на вертолете, сообщает радиостанция RTL.

Редуан Фаид, которого до задержания называли самым разыскиваемым преступником Франции, был арестован на прошлой неделе. Он находился в бегах почти три месяца.

"Я написала в Google, чтобы попросить принять меры, чтобы удалить эти исправительные учреждения, на данный момент эффекта не последовало", — заявила Беллубэ в интервью радиостанции. Министр добавила, что считает ненормальным, что спутниковые снимки тюрем, в том числе и той, где сейчас содержится преступник, не размыты и их можно увидеть на сервисе Google Maps.

"Я считаю, что это ненормально, что исправительные учреждения, такие как тюрьмы, оказываются в интернете", — отметила она.

Радиостанция уточняет, что изображение тюрьмы, откуда ранее сбежал Фаид, также можно найти на сервисе Google Maps.

Фаид 1 июля сбежал из тюрьмы в департаменте Сена и Марна под Парижем. Он покинул пенитенциарное заведение на вертолёте, который был зарегистрирован в Бельгии. Впоследствии вертолет обнаружили сгоревшим в другом парижском пригороде. Пять лет назад Фаид уже предпринимал удачную попытку побега из тюрьмы. Тогда он взорвал стену тюрьмы и взял в заложники нескольких сотрудников учреждения.