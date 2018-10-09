Израильский министр рассказал о скором визите Нетаньяху в Россию

ИЕРУСАЛИМ, 9 окт — РИА Новости. Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Россию ожидается в ближайшее время, но точная дата пока не согласована, сказал российским журналистам сопредседатель двусторонней межправительственной комиссии, израильский министр Зеев Элькин.

О намерении встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на фоне трений, возникших из-за гибели в Сирии самолета-разведчика ВКС РФ Ил-20, Нетаньяху объявил на воскресном заседании правительства. В Кремле не исключили такой возможности, но дали понять, что дата саммита еще не согласована.

"Точная дата еще не установлена, но ожидается, что это будет в относительно ближайшее время", — подтвердил Элькин российским журналистам в кулуарах ежегодного заседания МПК.

Он сопровождал российского сопредседателя комиссии, вице-премьера Максима Акимова на состоявшейся во вторник встрече с Нетаньяху, который вновь выразил соболезнования в связи с гибелью 15 военнослужащих на борту Ил-20.

"Естественно, в начале встречи наш премьер-министр еще раз выразил наши соболезнования семьям погибших во время инцидента с падением российского самолета. Естественно, мы будем делать от нас зависящее, чтобы подобные инциденты не происходили, и это одна из задач постоянного диалога, который ведут между собой Израиль и Россия", — сказал Элькин.

Отношения РФ и Израиля подверглись испытанию после катастрофы с российским самолетом Ил-20. Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Тель-Авиве не соглашаются с российской версией гибели Ил-20, согласно которой израильские военные использовали самолет как прикрытие при налете на Сирию и, вопреки договоренностям, не предупредили заблаговременно о действиях своей авиации.