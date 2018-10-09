В Болгарии задержали подозреваемого в убийстве журналистки, пишут СМИ

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Полиция Болгарии задержала подозреваемого в убийстве журналистки Виктории Мариновой, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в правительстве.

Ранее власти Болгарии заявили, что рассматривают все версии нападения на болгарскую журналистку, от "случайной атаки психически больного человека с сильным сексуальным влечением до запланированного нападения с личным мотивом".

"Мы можем сказать, что был задержан подозреваемый ", — заявил агентству источник, не вдаваясь в подробности.

Министерство внутренних дел Болгарии отказалось от комментариев по данному вопросу, но может опубликовать заявление позже во вторник, отмечается в сообщении.

Административный директор и ведущая регионального телеканала TVN 30-летняя Виктория Маринова была убита 6 октября в городе Русе на севере Болгарии. Следствие считает, что убийство, возможно, связано с расследовательской работой журналистки. Последней темой, над которой работала Виктория Маринова, был так называемый GPGate — скандал вокруг хищения средств фондов Европейского союза.