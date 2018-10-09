В Турции из-за обстрела с территории Ирака погиб военный

АНКАРА, 9 окт — РИА Новости. Один турецкий военный погиб и четыре человека ранены в результате ракетного обстрела с территории Ирака, контролируемой запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), говорится в заявлении администрации провинции Хаккари на юго-востоке Турции.

"В результате обстрела 9 октября военной базы, расположенной в районном центре Чукурджа нашей провинции, двумя ракетами с территории Северного Ирака (район Зап) один наш военный погиб. Еще четверо, включая одного гражданского, который находится в тяжелом состоянии, ранены. Идет расследование", — говорится в сообщении.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.

По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.