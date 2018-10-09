Додик заявил, что хотел бы встретиться с Путиным до конца года

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Один из трех новоизбранных лидеров Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным до конца года.

Известный пророссийской и антинатовской позицией Додик побеждает в борьбе за кресло в президиуме Боснии и Герцеговины (коллективный глава государства из трех человек, по одному от сербов, хорватов и бошняков) от сербов.

"Я хотел бы, чтобы мои первые встречи в новой должности состоялись с президентами России и Сербии — Владимиром Путиным и Александром Вучичем. Я готов провести встречу с российским лидером до конца года. Но надо понимать, что тут не всё зависит от меня", — сказал Додик в интервью газете "Известия".

"Хочу отметить, что с Россией у нас сейчас идет плотное сотрудничество по всем направлениям. Мы заинтересованы, например, в поставках российского медицинского оборудования, а также в строительстве завода по сжижению газа на территории Республики Сербской (сербская часть Боснии и Герцеговины)", — добавил он.

По словам Додика, сейчас идет проектирование завода — в России производится необходимое оборудование, а в городе Зворник готовится площадка для предприятия. "Осенью следующего года завод должен начать свою работу", — сказал он.

"Кроме того, я был бы очень рад созданию Российско-сербского гуманитарного центра — по аналогии с тем, который работает в Нише в Сербии. Этот вопрос я тоже буду поднимать", — добавил собеседник издания.