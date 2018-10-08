Бельгия создаст фонд для борьбы с "иностранными пропагандистами"

БРЮССЕЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Власти Бельгии планируют создать в преддверии выборов специальный фонд для поддержки проектов, направленных на выявление "ложных новостей" в информационном пространстве, сообщил в понедельник вице-премьер федерального правительства Александр де Кроо.

Планируется, что фонд будет создан в начале следующего года в преддверии запланированных на май выборов в федеральный парламент.

Задача нового проекта будет заключаться в финансовом содействии инициативам, направленным раскрытие организаций, которые стоят за публикациями в интернете, разработке "объективных и надежных" показателей прозрачности источников, говорится в сообщении на официальном сайте политика.

"Это имеет значение в контексте европейских, федеральных и региональных выборов, поскольку мы знаем, что иностранные пропагандисты только и ждут, чтобы помешать демократическим дебатам в нашей стране", — заявил вице-премьер, курирующий, в том числе, вопросы цифровой политики.

Предполагается, что в проект будут вовлекаться ресурсы технологических компаний, возможности медиакомпаний и журналистов. Финансируемые проекты также могут исходить от университетов, НПО или отдельных стартапов.

Ранее сообщалось, что сформированная в мае властями Бельгии специальная группа экспертов по проблеме фейковых новостей предоставила отрицательный отзыв на идею разработки в стране отдельного закона по борьбе с этим явлением.