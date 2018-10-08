Парижский суд отклонил апелляцию экс-президента Саркози по делу о коррупции

ПАРИЖ, 8 окт — РИА Новости. Апелляционный суд Парижа отклонил апелляцию экс-президента Франции Николя Саркози, поданную в связи с решением возобновить против него дело о коррупции и злоупотреблении положением, сообщает радиостанция France Info.

При этом отмечается, что вторую апелляцию, поданную защитой Саркози, еще предстоит рассмотреть.

Речь идет о деле, в рамках которого Саркози были предъявлены обвинения в даче взятки, использовании служебного положения в личных целях и сокрытии факта нарушения профессиональной тайны. В конце марта судебные следователи подписали документ о направлении Николя Саркози в исправительный суд Парижа.

Следствие предполагало, что Саркози во время рассмотрения в Кассационном суде "дела Бетанкур" о финансировании его избирательной кампании пытался через своего адвоката Эрцога получить информацию, защищенную профессиональной тайной. Саркози, по данным следствия, мог обещать члену суда Азиберу помощь в получении престижного судейского поста в Монако. По мнению следователей, с помощью организованной через Эрцога утечки Саркози мог воспрепятстовать ходу расследования "дела Бетанкур". В частности, следователи не исключают, что экс-глава государства мог незаконно получить информацию о прослушке своего мобильного телефона.

Через некоторое время Апелляционный суд Парижа отменил результаты расследования, в результате которого Саркози и Эрцог оказались фигурантами расследования дела о коррупции.

В рамках "деле Бетанкур" Саркози обвинялся в злоупотреблении доверием владелицы L'Oreal Лилиан Бетанкур при финансировании своей предвыборной кампании. Расследование началось в 2007 году, но до 2012 года Саркози как президент обладал иммунитетом. В октябре 2013 года дело было закрыто за недостаточностью доказательств.

Помимо "дела Бетанкур" Саркози в 2016 году были предъявлены обвинения по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании в ходе президентских выборов 2012 года. Речь идет о следствии по делу PR-агентства Bygmalion, которое занималось информационным сопровождением избирательной кампании Саркози.