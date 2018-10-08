Экипаж на судне "Поморье" в США сменили после сложностей с визами

МУРМАНСК, 8 окт – РИА Новости. Мурманское морское пароходство сменило экипаж на балкере "Поморье", который находится в порту Нового Орлеана, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

"Смена произошла. На прошлой неделе туда вылетел сменный экипаж, в минувшие выходные моряки, находившиеся на борту, вернулись в Россию", — сообщила собеседница агентства.

Как сообщается в официальном пресс-релизе компании, организацию смены экипажа и оплату всех сопутствующих расходов обеспечила компания-судовладелец. В том числе ОАО "ММП" профинансировало отправку работников до места жительства — в другие регионы РФ.

"Раньше остальных 24 сентября 2018 года из США по медицинским показаниям был репатриирован еще один член экипажа. Лечение в американском госпитале, реабилитацию и экстренную отправку в Мурманск в полном объеме также оплатило Мурманское морское пароходство", — отметили в компании и добавили, что в настоящее время моряк чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном контроле.

Что касается других судов, смена экипажей на них осуществляется в соответствии с графиками, согласованными с капитанами судов. "Морякам, списывающимся с судна или направленным на судно, находящегося вне базового порта, работодатель оплачивает фактическую стоимость проезда. За время нахождения в пути и ожидания судна сохраняется заработная плата, установленная трудовым договором, и производится доплата за самостоятельную организацию питания. Угрозы жизни, здоровью экипажей и окружающей среде нет", — сообщили в пароходстве.

Отмечается, что менеджментом пароходства осуществляется общее руководство организацией деятельности на всех без исключения судах. ОАО "ММП" самостоятельно без привлечения третьих лиц занимается урегулированием вопросов, связанных с принадлежащим компании флотом через морских агентов.

Ранее сообщалось, что экипаж балкера "Поморье", принадлежащего ОАО "Мурманское морское пароходство", испытывал сложности с получением американских виз, компания была вынуждена обратиться за помощью в МИД РФ.

По данным российского профсоюза моряков, около семи судов пароходства испытывают трудности за границей. ОАО "Мурманское морское пароходство", несколько судов которого, по информации российского профсоюза моряков, находятся под арестом за границей, и в отношении которого СК возбудил уголовное дело о невыплате зарплаты, заявляет, что испытывает финансовые трудности, однако опровергает то, что компания находится в стадии банкротства.