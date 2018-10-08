В ВОЗ одобрили российский законопроект об электронных сигаретах

ЖЕНЕВА, 8 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Предлагая приравнять электронные сигареты к обычным, Россия пытается защитить население, Москва действует в русле Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБКТ ВОЗ), заявила РИА Новости руководитель секретариата РКБКТ Вера Луиза да Коста-э-Силва, комментируя инициативу минздрава РФ.

"Я думаю, что Россия очень серьезно относится к реализации конвенции. Она предприняла меры по сокращению негативного влияния использования табака на здоровье. Так что я думаю, в России пытаются защитить население. На сегодня Конференция сторон конвенции (КС) рекомендует, чтобы электронные сигареты и другая табачная продукция была запрещена или ее продажа регулировалась. И Россия действует в соответствии с конвенцией", — сказала она.

Ранее СМИ сообщили, что минздрав надеется, что Госдума рассмотрит законопроект о приравнивании электронных сигарет к обычным.

Луиза да Коста-э-Силва отметила, что каждая страна-участница РКБКТ подходит к осуществлению рекомендаций конвенции в области электронных сигарет, исходя из запросов населения. Поэтому в каких-то странах эти продукты запрещены полностью, а где-то вводятся только частичные ограничения.

В частности, вопросы нелегальной торговли электронными сигаретами, табаком и табачной продукцией, будет обсуждаться 8-10 октября в Женеве на первой конференции, посвященной глобальной борьбе с незаконной торговлей табачными изделиями.