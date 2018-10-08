Лавров назвал поездку обвиняемых в шпионаже россиян в Гаагу рабочим визитом

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что ничего секретного в поездке в апреле в Гаагу российских специалистов, обвиняемых Голландией в шпионаже, не было.

"Ничего тайного в поездке российских специалистов в Гаагу в апреле этого года не было… это была рутинная поездка, они не прятались, ни когда селились в гостиницу, ни когда прилетели в аэропорт, ни когда посещали наше посольство", — сказал Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези.

По словам главы МИД РФ, россиян задержали, ничего не объяснив, не дали связаться с российским посольством и попросили уехать. Это выглядело как недоразумение, при этом никаких демаршей в адрес РФ не было ни в Москве, ни в Гааге, подчеркнул Лавров.

"Но прошло полгода, и в сентябре, где-то три недели назад, в голландской прессе была сделана утечка о том, что эти люди занимались кибершпионажем, и мы тут же заинтересовавшись этим развитием событий, пригласили посла Нидерландов в министерство иностранных дел и поинтересовались деталями, фактами в отношении той утечки, которая была сделана в средствах массовой информации. Нам ничего вразумительного сказано не было", — отметил Лавров.

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля.

МИД РФ назвал обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что заявление МО Нидерландов сделано перед сессией ОЗХО 9 октября, в преддверии которой создается "нужный" политический фон для противоправных инициатив.

Позднее с обвинениями в адрес России выступили США и Канада, заявив, что семь "сотрудников ГРУ" причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. При этом четверо из подозреваемых американской стороной россиян — те же самые люди, которых выдворили Нидерланды. Ранее Вашингтон отказался от предложения Москвы о создании группы по кибербезопасности.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США "отравляют" атмосферу в российско-американских отношениях новыми обвинениями в адрес спецслужб РФ. Он отметил, что нагнетание напряженности между двумя ядерными державами является опасным.