ПАСЕ вручила премию Гавела арестованному в Чечне правозащитнику Титиеву

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. ПАСЕ вручила правозащитную премию Вацлава Гавела арестованному главе чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюбу Титиеву, сообщила в рамках осенней сессии глава Ассамблеи Лилиан Мори Паскье.

Помимо Титиева в шорт-лист премии входили Роза Мария Пайя (Rosa María Payá) — президент Латиноамериканской сети молодежи за демократию (Куба) и Набел Раджаб (Nabeel Rajab) — президент Бахрейнского центра по правам человека, с 2016 года находящийся в заключении.

Судебный процесс по делу Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков в крупном размере, начался 19 июля. Допрошено свыше 60 свидетелей обвинения и защиты, среди которых десятки сотрудников правоохранительных органов. Титиеву вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны, что считается крупной партией, и грозит до 10 лет заключения с крупным штрафом. Вины он не признал и подал заявление в региональное управление СК РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной.

По данным "Мемориала", следственные органы Чечни трижды отказывали в возбуждении уголовного дела по заявлению Титиева о том, что наркотики ему якобы подбросили полицейские. Апелляция дошла до Верховного суда Чечни, который 26 июня признал законным решение Старопромысловского районного суда Грозного об отказе в возбуждении уголовного дела против полицейских.

Премия Гавела составляет 60 тысяч евро, вручается за выдающуюся деятельность в области защиты прав человека. Международная премия имени Вацлава Гавела за вклад в защиту прав человека была учреждена Библиотекой бывшего президента Чехии Вацлава Гавела, фондом "Хартия-77" и Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) с 2013 года.