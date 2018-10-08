В Иране более 140 человек пострадали в песчаной буре

Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране

Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Более 140 человек пострадали в результате песчаной бури на юго-востоке Ирана, сообщает агентство IRNA со ссылкой на главу местного органа по кризисному регулированию Абдоррахман Шахнавази.

По данным агентства, с субботы 145 жителей провинции Систан и Белуджистан обратились за медицинской помощью из-за проблем с дыханием, глазами и сердцем. Из них 27 пострадавших были госпитализированы.

По словам Шахнавази, скорость ветра достигала 104 километров в час. Власти призывают больных и пожилых жителей некоторых частей провинции оставаться дома.