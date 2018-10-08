Число жертв взрыва в многоквартирном доме в Кишиневе возросло до четырех

КИШИНЕВ, 8 окт — РИА Новости. Глава Инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Михаил Харабаджиу сообщил в понедельник, что под обломками в доме, где произошел взрыв, был найден труп женщины, который передан правоохранительным органам для установления личности погибшей.
"Сегодня утром был обнаружен труп женщины, он передан правоохранительным органам, которые определят причину смерти и установят личность погибшей", — сказал Харабаджиу журналистам.
По его словам, на месте сейчас работают инспекция, которая должна оценить состояние здания и решить, можно ли его использовать дальше для проживания людей. Поисковая операция продолжится после того, как эксперты завершат работу.
Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что пообщался с близкими пострадавших в результате взрыва. Благотворительный фонд первой леди Din Suflet возьмет на себя расходы на похороны погибших.