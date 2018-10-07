Россия предложила Турции совместную работу по ситуации в ПАСЕ

АНТАЛЬЯ, 7 окт — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече со спикером парламента Турции Бинали Йылдырымом обсудил ситуацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и предложил объединить усилия РФ и Турции, чтобы парламентские структуры, куда входят две страны, могли занимать общую позицию в отстаивании демократических принципов.

Обсуждение прошло в рамках двусторонней встречи в Анталье в преддверии третьего совещания спикеров парламентов стран Евразии.

Йылдырым в ходе встречи назвал ПАСЕ "гнездом радикалов". "К сожалению, правильные предложения не получают там отклика, они оторвались от мировых и региональных реалий", — заявил Йылдырым.

Володин подчеркнул, что права национальных делегаций не должны попираться. "Нужно понимать, что страны, входящие в Совет Европы, равноправны и равны", — заявил председатель Госдумы.

Володин отметил, что при этом в Парламентской ассамблее, которая включает все 47 стран Совета Европы, "оказалось допустимым решение, которое лишает права голоса национальную делегацию".

"В этой связи, конечно, наша позиция однозначна: мы считаем, что уставные формы, которые регулируют и регламентируют деятельность стран, входящих в Совет Европы, должны затрагивать и Парламентскую ассамблею", — заявил Володин.

Он также отметил, что "надо объединить усилия с тем, чтобы парламентские структуры, где мы участвуем, могли занимать общую позицию в отстаивании демократических принципов, прав национальных делегаций".

Спикер Госдумы также напомнил, что 9 октября ПАСЕ будет рассматривать изменения в регламент. Однако эти изменения, по его словам, не ликвидируют "ортодоксальных подходов и норм, которые используются в ПАСЕ в вопросе деятельности национальных делегаций".

Ранее комиссия по регламенту ПАСЕ представила проект доклада, усложняющий процесс оспаривания полномочий национальных делегаций. Документ был обнародован после встречи в Санкт-Петербурге главы ПАСЕ Лилиан Мори Паскье и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. В ходе переговоров Матвиенко заявила, что у российской стороны назревает решение выйти из Совета Европы. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев рассказал, что Москва примет решение о членстве в Совете Европы, исходя из октябрьской сессии ПАСЕ.

На предстоящей в начале октября сессии ПАСЕ впервые будет обсуждаться тема, неоднократно выдвигавшаяся российской стороной с 2014 года — недопущение применения санкций против национальных делегаций. Представители России были лишены ряда полномочий (возможности голосовать, участвовать в мониторинговой деятельности Ассамблеи и участвовать в уставных органах ПАСЕ) на апрельской сессии 2014 года из-за позиции по Крыму. В следующем году ПАСЕ не только не отменила санкции, но и добавила к ним новые. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях, прекратила участие в заседаниях, а с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы.