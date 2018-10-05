На Украине призвали отказаться от российских комплектующих для вертолетов

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в пятницу призвал отказаться от российских комплектующих для вертолетов, заявив, что стране вынуждены ремонтировать и вновь вводить эксплуатацию летательные аппараты, которым 30-40 лет.

"Когда мы получаем вертолет советского производства, и после его переоснащения на украинских заводах нам говорят, что это новые машины, то мы должны знать правду – это вертолет, который проработал 30-40 лет. Его привозят в ангар, шлифуют, меняют к нему детали, а те, которые не могут, завозят какими-то непонятными путями из Российской Федерации", — цитирует Авакова пресс-служба МВД Украины.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, Аваков отметил, что Украина в вопросах обеспечения вертолетной техники должна избавиться от зависимости от российских комплектующих, искать и находить современные решения.