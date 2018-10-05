На израильской железной дороге появились "тихие" вагоны

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт – РИА Новости. Израильская железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" объявила о запуске новой бесплатной услуги — возможности выбрать вагон, в котором нельзя громко разговаривать с соседями или по телефону, соответствующее сообщение появилось на сайте перевозчика в пятницу.
Одновременно руководство компании выражает надежду, что приобретая билет в "тихий вагон", пассажир и сам готов воздержаться от разговоров по мобильному телефону. Однако соблюдение правил в таких вагонах будет на совести самих пассажиров, сотрудники могут сделать замечание в случае нарушения тишины только в самом крайнем случае, указывается на сайте "Ракевет Исраэль".
Кроме того, на многих станциях появились фортепиано и рояли, на которых любой желающий может помузицировать, прежде чем отправится в поездку.