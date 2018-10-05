На израильской железной дороге появились "тихие" вагоны

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт – РИА Новости. Израильская железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" объявила о запуске новой бесплатной услуги — возможности выбрать вагон, в котором нельзя громко разговаривать с соседями или по телефону, соответствующее сообщение появилось на сайте перевозчика в пятницу.

Сообщается, что в двух вагонах каждого поезда предусмотрено ограничение на звонки и эмоциональные разговоры. Пассажиры, которые не хотят всю дорогу выслушивать выяснение чужих рабочих и личных вопросов, могут зарезервировать в них места.

Одновременно руководство компании выражает надежду, что приобретая билет в "тихий вагон", пассажир и сам готов воздержаться от разговоров по мобильному телефону. Однако соблюдение правил в таких вагонах будет на совести самих пассажиров, сотрудники могут сделать замечание в случае нарушения тишины только в самом крайнем случае, указывается на сайте "Ракевет Исраэль".

"Тихие" вагоны – не единственное новшество железнодорожной компании. Недавно здесь был реализован проект "Музыка на станции". В рамках проекта пассажиры по пути на работу или, возвращаясь после напряженного дня домой, могут послушать музыку или посмотреть на станциях "живые" выступления известных израильских музыкантов.

Кроме того, на многих станциях появились фортепиано и рояли, на которых любой желающий может помузицировать, прежде чем отправится в поездку.