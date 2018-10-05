В Израиле полиция допрашивала Нетаньяху более четырех часов

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Израильская полиция в течение 4,5 часов допрашивала премьер-министра Биньямина Нетаньяху в рамках расследования о взяточничестве и злоупотреблении доверием, передает местное телевидение.

"Допрос Нетаньяху в резиденции премьера в Иерусалиме завершился спустя почти 4,5 часа", — сообщает телерадиокомпания " Кан ".

Нетаньяху проходит подозреваемым по двум уголовным делам: о получении дорогостоящих подарков ("дело 1000") и сговоре с медиа-группой "Едиот-Ахронот" ("дело 2000"). Полиция уже передала дела в прокуратуру с рекомендацией предъявить главе кабинета обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Это уже 12-й допрос израильского премьера. Ранее сообщалось, что впервые с момента публикации рекомендаций полиции на допросе речь будет идти о "деле 1000" и "деле 2000".

Так называемое "дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху от представителей деловых кругов дорогостоящих подарков, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиа-групп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента — бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".

Глава правительства настаивает на своей невиновности, выражает уверенность, что расследования против него завершатся ничем, и обещает еще многие годы руководить страной.