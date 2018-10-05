Россия окажет содействие, если КНДР и Южная Корея решат объединиться

СЕУЛ, 5 окт — РИА Новости. Россия поддержит объединение стран Южно-Корейского полуострова, если такое решение примут эти государства, хотя эта тема очень чувствительная, есть стороны, которые не заинтересованы в этом, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"Эта тема очень чувствительная для обеих Корей, безусловно. Разделительной линией разделен один народ с общей культурой, с общим языком, многовековой историей, я уже не говорю о семейных связях, семейных узах, разделенных семьях. И, конечно же, мы рады тому, что начался межкорейский диалог", — заявила Матвиенко журналистам, отвечая на вопрос о проблеме объединения Северной и Южной Корей.

Она заверила, что со своей стороны Россия поддержит процесс воссоединения.

"Решить вопрос: объединяться или не объединяться, когда объединяться, это могут лишь два суверенных государства КНДР и Республика Корея. И если они такое решение примут, то, безусловно, Россия будет поддерживать и оказывать необходимое содействие", — сказала спикер Совфеда.

При этом она подчеркнула, что не все государства заинтересованы в решении этого вопроса.

"Я выскажу свою точку зрения: не все, как региональные, так и внерегиональные игроки заинтересованы в конечном результате объединения двух Корей. И думаю, что на этом пути, если они примут такое решение, будет немало препятствий", — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда находится в Южной Корее с визитом, в рамках которого встретилась с руководством республики и парламентариями.