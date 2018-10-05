МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Россия прорабатывает вопрос доставки гуманитарной помощи в Йемен, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Конфликт в Йемене между правительством и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Это привело к острейшему гуманитарному кризису в этой стране. По сентябрьским данным Всемирной продовольственной программы ООН, в настоящий момент две трети населения Йемена (18 миллионов человек) "не знают, где достать продукты для следующего приема пищи", причем восемь миллионов из них находятся в ситуации, близкой к голоданию. В апреле постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов сообщил о выделении Россией 1 миллиона долларов на гуманитарную продовольственную помощь Йемену в 2018 году по линии ВПП ООН.

"Что касается гуманитарного содействия, то регулярно гуманитарная помощь нами оказывается — как правило, направлением наших самолётов МЧС в Сану, а также в Аден, имея в виду, что одновременно помощь оказывается по линии международных организаций, по линии различных организаций ООН", — сказал он.

По словам Вершинина, сейчас прорабатывается очередная поставка гуманитарной помощи в Йемен, однако о сроках пока говорить преждевременно.

"Такая поставка прорабатывается. А сроки — это же целая операция: надо же получить разрешение на пролет, надо получить разрешение на посадку, надо подобрать такую номенклатуру гуманитарного груза, которая максимально учитывала бы потребности населения", — добавил он.