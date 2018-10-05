ОСК может строить суда совместно с индийскими верфями, заявил Мантуров

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт — РИА Новости. "Объединенная судостроительная корпорация" может начать строить суда для Индии совместно с местными верфями, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Строительством вместе с индийскими партнерами будет заниматься российская ОСК, отметил он.
Мантуров также добавил, что неплохие наработки уже есть с четырьмя верфями.
"У нас уже сложились неплохие наработки. Мы сформировали, таким образом, базу по четырем верфям в Индии по разной номенклатуре, это касается и по военно-морской составляющей", — объяснил он.