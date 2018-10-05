Россия не будет обжаловать решение ЕСПЧ по выкупу советских облигаций

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) согласился с позицией российского Минюста по жалобе нескольких россиян на невыполнение обязательств по облигациям СССР 1982 года, поэтому нет оснований обжаловать его решение, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

В иске 15 заявителей из РФ пожаловались, что Россия не выполнила свои обязательства по облигациям государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года, они утверждают, что все законные способы получения выплат по облигациям оказались неэффективными.

Согласно постановлению суда, которое было обнародовано в июле, Россия должна была выплатить трем заявителям различные суммы в отношении денежного ущерба и 1,8 тысячи евро каждому в качестве компенсации морального вреда. Остальным ЕСПЧ присудил от 30 до 1,5 тысяч евро за издержки.

"В постановлении "Волокитин и другие против России" Европейский суд согласился с позицией Минюста России о том, что большинство заявителей не представило надлежащего подтверждения нанесения какого-либо вреда их имущественным правам и отказал им в присуждении компенсации", — заявили в Минюсте, отметив, что "при таких обстоятельствах оснований для обжалования соответствующего постановления в Большую Палату ЕСПЧ не имеется".

Минюст проинформировал, что в Страсбургском суде сформировалась устойчивая практика по делам, связанным с обязательствами РФ по государственным облигациям, в частности — по облигациям государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года.

"ЕСПЧ признает, что государственные облигации являются внутренним государственным долгом, и, следовательно, их погашение и осуществление компенсаторных выплат должны осуществляться за счет государственного бюджета", — отметили в Минюсте.

Мнение экспертов



Ранее опрошенные РИА Новости эксперты разошлись в оценке решения Страсбургского суда по указанной жалобе. Президент и член исполкома российской Ассоциации международного права юрист-международник Анатолий Капустин высказал мнение, что решение ЕСПЧ является констатацией и не означает автоматического выкупа всех подобных облигаций.

В то же время старший преподаватель МГЮА, эксперт РСМД Денис Примаков отметил, что отсутствие в российском законодательстве четко прописанного положения по данному вопросу не освобождает государство от выплат.